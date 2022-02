Petits secrets entre amoureux - Un voisin infernal

Ethel s’est endettée pour lancer une start-up dans les cosmétiques. Elle est submergée par la paperasse administrative et a de plus en plus de mal à dormir. L’arrivée d’un nouveau voisin, David un avocat aussi bruyant que sans-gêne, la rend complètement dingue. C’est la guerre ouverte entre les deux voisins qui ne cessent de se chamailler, mais aussi de se tourner autour.