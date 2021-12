Petits secrets entre amoureux - Une muse inattendue

Ariane est en couple avec Hugo. Robin, le fils d’Hugo, est en sport-études et en pleine crise d’adolescence, ce qui pourrit les relations entre Ariane et Hugo. Suite à une blessure de sport, Hugo prend rendez-vous pour son fils chez une kiné Laura,et c'est Ariane qui devra accompagner Robin. Laura préfère les filles, et ne laisse pas Ariane indifférente...