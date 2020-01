AVANT PREMIÈRE - Peur sur le lac : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

La série "Peur sur le lac" arrive le 9 janvier 2020 à 21h05 sur TF1. Découvrez le premier épisode en avant-première !

La série Peur sur le lac arrive le Jeudi 9 janvier à 21h05 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

Lise Stocker (Julie de Bona) et Clovis Bouvier (Lannick Gautry) doivent faire face à une nouvelle menace totalement inédite. Plusieurs personnes sont atteintes d’un mal mystérieux et mortel. Un virus est en train de se répandre à Annecy. Une course contre la montre s’engage pour trouver l’origine de ce virus et tenter de stopper sa propagation. Est-ce un accident ? Un acte criminel ? Terroriste ? Ce virus a-t-il un lien avec la disparition mystérieuse d’une petite fille et de son père ? Chaque minute compte car déjà le nombre de victimes augmente…

Julie De Bona (Lise Stocker), Lannick Gautry (Clovis Bouvier),

Sylvie Testud (Alice Wagner), Clotilde Courau (Claude Berteuil),

Anne Charrier (Manon Carrère), Bruno Debrandt (Abel Verdan),

Lola Dewaere (Mathilde Lamy), Pierre Perrier (Mathias Weber), Juliette Plumecocq-Mech (la proc Jeanne Tardieu), Justine Le Pottier (Marina), Cécile Rebboah (Cécile Boras)

Peur sur le lac - Jeudi 9 janvier 2020 à 21h05 sur TF1