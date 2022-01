Jeunesse ・ Dimanche 23 Janvier sur TFOU

En formation sur l’île Calypso, où tout est gonflable, Les Korsaires sont initiés à la pfffiraterie par la célèbre Capitaine Lamar et son second, le vieux loup de mer Duncan. Pat l’impatient, Lily la téméraire et Stede le sensible forment un équipage aussi enthousiaste que désordonné. Et face à leurs rivaux, les Phénix et aux Krakens, la compétition est rude pour devenir le meilleur équipage de l’archipel. Mais quand on a la volonté et des amis sur qui compter, impossible n’est pas Pfffirate !