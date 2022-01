C'est nouveau sur TFOU et en replay sur MYTF1: Pfffirates !

A partir du dimanche 23 Janvier en exclusivité sur TFOU et en replay sur MYTF1.

En formation sur l’île Calypso, où tout est gonflable, de jeunes Pfffirates sont initiés à la piraterie par la célèbre Capitaine Lamar et son second, le vieux loup de mer Duncan-Le-Borgne.



Entre les exercices de navigation, de chasse au trésor et l’entraînement à l’abordage, le programme promet de nombreux rebondissements ! Mais c’est surtout sur eux-mêmes que les jeunes moussaillons ont le plus à apprendre pour devenir de grands pfffirates !



Les Korsaires en savent quelque chose : Pat l’impatient, Lily la téméraire et Stede le sensible forment un équipage aussi enthousiaste que désordonné. Et face aux Phénix et aux Krakens, leurs rivaux qui ne manquent pas d’air, la compétition est rude pour devenir le meilleur équipage de l’archipel. Il en faut pourtant plus pour décourager Pat, Lily et Stede, gonflés à bloc : quand on a la volonté et des amis sur qui compter, impossible n’est pas Pfffirate !

Production : Cube Creative Productions / Xilam Animation

Cible : 5/8 ans

Genre : Comédie d’aventure

Format : 52x11’ - 3D