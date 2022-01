Pfffirates - L'univers des Pfffirates

Sur l'ile de Calypso, les Korsaires s'entrainent pour devenir de vrais Pfffirates. Accompagnés par le capitaine Lamar et par Duncan, leurs maitres Pfffirates et challengés par leurs adversaires les Phénix et les Krakens, nos jeunes pfffirates rêvent de devenir le meilleur équipage de l'archipel.