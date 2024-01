Piège en eaux troubles

Tom Hardy et son père font tous deux partie des forces de police. Alors qu'ils patrouillent, ils découvrent les agissements d'un tueur en série. Une course-poursuite s'engage. Celle-ci tourne au drame et le père de Tom meurt. Son fils prétend alors que l'assassin fait partie des autorités. Accablé, Tom sombre dans le désespoir et se noie dans l'alcool. Deux ans plus tard, alors qu'il officie modestement au sein de la brigade fluviale et retrouve quelque peu sa joie de vivre au contact de Jo, sa séduisante coéquipière, il apprend que le tueur en série qui a abattu son père refait parler de lui...