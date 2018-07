Piègés - La nouvelle série événement avec Odile Vuillemin bientôt sur TF1

Odile Vuillemin (Profilage, L'Emprise) apparaîtra bientôt dans la nouvelle série événement de TF1 : Piégés. La série est réalisée par Ludovic Colbeau-Justin et mettra en scène Elsa Aubry (campée par Odile Vuillemin) et son mari Marc (alias Thierry Neuvic). La jeune femme va découvrir chez le notaire qu’elle figure sur le testament d’un inconnu qu’il lui lègue pas moins d’un million d’euros… A une condition, et pas des moindres. Elle doit tuer un homme. Que fera Elsa ? Acceptera-t-elle cette proposition macabre ? Que risque-t-elle si elle refuse au-delà de tirer un trait sur cette coquette somme d’argent ? Les réponses à ces questions bientôt sur TF1.