PILULES BLEUES

Drame • Romance

Après plusieurs faux départs, JB, un jeune illustrateur, parvient enfin à séduire la jolie Laura à l’aube des années 2000. Lorsque le couple se forme enfin, Laura lui avoue qu’elle est séropositive, tout comme son fils Oscar. L’attirance que JB éprouve pour Laura est plus forte que la confusion et le doute qui l’envahissent : il a envie de vivre cette histoire et de tenter l’aventure.