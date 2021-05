AVANT PREMIÈRE - PLAN B : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

PLAN B, la nouvelle série avec Julie de Bona et Tom Leeb arrive le lundi 17 mai sur TF1. Découvrez le premier épisode en avant-première !

PLAN B arrive sur vos écrans, le lundi 17 mai à 21h05 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

À Marseille, Florence a une vie bien remplie entre son ex-mari et ses deux enfants, son métier d'animatrice à la radio et son implication dans la cause des femmes. Mais son monde s'écroule lorsque Lou, sa fille de 16 ans, se suicide... ette battante n’a pas su prendre la mesure du mal être de sa fille. Lou est morte. Et Florence ne pourra rien changer.

À moins que… Quand Florence est mise en contact avec Plan B, une agence de voyage qui permet de remonter le cours du temps, elle tient peut-être une seconde chance...

Julie de Bona (Florence)

Bruno Debrandt (Nicolas), Kim Higelin (Lou),

Axel Auriant (Félix), Cécile Rebboah (Catherine)

Tom Leeb (Manu), Claire Borotra (Lily), Firmine Richard (Rose), Tom Rivoire (Enzo)





Une série de 6 X 52’

Réalisée par Christophe Campos



Adaptée de la série "PLAN B"

Créée par Jean-François Asselin et Jacques Drolet

et produite par Productions KOTV Inc.



Écrite par Laura Piani et Hélène Bararuzunza



Produite par Arnaud de Crémiers et Isabelle Degeorges





