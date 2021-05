Florence fait un choix radical, trop radical ? Plan B du 31 mai en avance

Florence décide de faire un choix radical et remonter 10 ans en arrière. Quitte à modifier sa vie entière pour changer celle de sa fille. 10 ans auparavant, elle vivait encore avec son mari, dormait dans ses bras et aimait sa peau. 10 ans plus tard et une nouvelle vie après, Florence doit tout recomposer tout en composant. En proie au vertige, les retrouvailles avec sa mère sont un moment de grâce, une seconde chance qu’elle savoure.