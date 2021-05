Plan B - Le pitch de la série par Julie de Bona

Plan B, c'est l'histoire d'une femme pour qui tout fonctionne. Good Job, femme accomplie, relation rêvée avec son ex, qui voit sa vie et la vie de ses proches bouleversées avec le suicide de sa fille Lou. Complétement désemparée, une agence (c'est là que le fantastique arrive) lui propose de remonter dans le temps pour tenter de changer le cours du temps. Un voyage temporel et initiatique où tous les parents se retrouveront. Il est question de transmission, d'éducation et de remise en question. Plan B tous les lundis à partir du 17 mai 2021