PLAN C : La nouvelle émission de Camille Combal débarque le vendredi 14 juin sur TF1

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Le meilleur moyen de vraiment connaitre une personnalité ne serait-il pas de passer toute une journée à ses côtés et de la challenger ? C'est le "PLAN C" que vous propose Camille Combal à partir du vendredi 14 Juin. Entouré d’invités, il vous offre un rendez-vous hors du commun, lors d’une soirée inédite et audacieuse. Ils sont champions du monde, triple disque de platine, recordmen du box-office... et tous ont accepté de passer une journée avec Camille pour des rendez-vous tous plus inattendus et drôles les uns que les autres.





Et, pour ce 1er numéro, ils ont vraiment mouillé le maillot.



Sous vos yeux et toujours accompagnées de Camille Combal, les stars vont jouer la carte de la proximité, de la simplicité et de l'humour en se révélant sous un jour nouveau : débarquer à l’improviste chez des inconnus pour diner chez eux, vaincre sa peur de l'avion dans un vrai simulateur de vol, laver les carreaux de la tour TF1, faire de Camille Combal la prochaine star de la chanson, réaliser des défis dans la rue avec vous... sans oublier, pour la 1ère fois, la séquence culte du « Carpool Karaoké », inauguré par Gims en personne ! Vous le découvrirez comme jamais…



Les invités de cette première émission : Gims, M Pokora, Manu Payet, Adil Rami, la Bande à Fifi, Jenifer, Soprano, Julien Clerc, Iris Mittenaere, Kev Adams, Big Flo et Oli …





C'est simple, pour passer une soirée hors du commun le bon plan, c'est « PLAN C » !







