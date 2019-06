Adil Rami est "Jo l'Incrust" : #1 Joue la comme Deschamps

On refait le match ou plutôt on refait l'annonce des bleus de Didier Deschamps. Comment a réagi Adil Rami à l'annonce de son nom dans la liste des 22 de la Coupe du Monde. Regardez ! Camille a eu la chance de passer une journée entière avec un Champion du Monde : Adil Rami. Pour cela, direction Marseille ! L'animateur et le footballeur vont ensemble tester une nouvelle application... Le plan : s'incruster chez des inconnus pour dîner avec pour objectif : ambiancer la soirée. Extrait de l'émission du vendredi 14 juin 2019 - Plan C. Entouré d'invités, il vous offre un rendez-vous hors du commun, lors d'une soirée inédite et audacieuse :Ils sont champions du monde, triple disque de platine, recordmen du box-office... et tous ont accepté de passer une journée avec Camille Combal pour des rendez-vous tous plus inattendus et drôles les uns que les autres.