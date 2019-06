BigFlo & Oli, cache-cache party à Toulouse ! : la séquence en intégralité

Camille Combal est allé à Toulouse pour vérifier si BigFlo & Oli étaient vraiment des stard dans leur ville natale. Le principe : tester leur population auprès des toulousains ! Extrait de l'émission du vendredi 14 juin 2019 - Plan C. Entouré d'invités, il vous offre un rendez-vous hors du commun, lors d'une soirée inédite et audacieuse :Ils sont champions du monde, triple disque de platine, recordmen du box-office... et tous ont accepté de passer une journée avec Camille Combal pour des rendez-vous tous plus inattendus et drôles les uns que les autres.