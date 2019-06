Vis ma vie de cascadeur avec la bande à Fifi : la séquence en intégralité

Camille rejoint la bande à Fifi pour un défi toujours plus fou. Le plan : devenir le meilleur cascadeur. Pour cela, ils vont suivre une vraie formation de cascadeur… Munis de leurs combinaisons, ils vont devoir simuler une bagarre, se faire propulser dans les airs et traverser un champ explosif. Extrait de l’émission du vendredi 14 juin 2019 – Plan C Entouré d'invités, il vous offre un rendez-vous hors du commun, lors d'une soirée inédite et audacieuse :Ils sont champions du monde, triple disque de platine, recordmen du box-office... et tous ont accepté de passer une journée avec Camille Combal pour des rendez-vous tous plus inattendus et drôles les uns que les autres.