Camille Combal, une vie à 100 à l'heure !

Vendredi 14 juin 2019 à 23h15, Camille Combal nous dévoile sa toute nouvelle émission : Plan C. Après le célèbre carpool Karaoké, découvrez en avant-première les coulisses de cette première émission ! L'animateur a revêtu ses plus beaux habits pour accueillir des invités de marque. Retour de son acolyte Bertrand Chameroy avec qui il partagera quelques pas de danse. Puis, il accueillera l'humoriste Kev Adams pour tester les différents métiers du groupe TF1. Vous n'avez pas fini de rire ! Bonus de l'émission Plan C du vendredi 14 juin 2019 à 23h15