Sur la route avec Jenifer, Julien Clerc et Soprano : la séquence en intégralité

C'est l'heure pour Camille Combal de prendre la route. Et aujourd'hui, l'animateur a l'honneur de recevoir le célèvre jury de "The Voice" : Jenifer, Soprano et Julien Clerc. Une occasion pour lui de les tester sur un blind test ! Extrait de l'émission du vendredi 14 jun 2019. Entouré d'invités, il vous offre un rendez-vous hors du commun, lors d'une soirée inédite et audacieuse : Ils sont champions du monde, triple disque de platine, recordmen du box-office... et tous ont accepté de passer une journée avec Camille Combal pour des rendez-vous tous plus inattendus et drôles les uns que les autres.