"Les King de la noche" : #3 Casting "nouvelle star"

Dernière règle d'un clip réussi : le casting. Et là encore, il y a eu "la Nouvelle Star", Il y aura à partir de ce soir celui des "King de la Noche". Encore plus cassant, encore plus dingue ! Comme c'est la première de "Plan C", Camille Combal a voulu faire une truc de grand : se lancer dans la chanson. Mais pas n'importe quelle chanson. Créer le tube de l'été. Mais impossible de lancer un tube de l'été sans un clip de dingue. M. Pokora a accepté de l'aider à imaginer une chorégraphie. Le Plan : Lancer le tube de l'été. Convaincre un expert de la danse. Créer une chorégraphie. Tourner un clip.