"Les King de la noche" : #2 Quand une choré part en vrille

Autre règle d'un clip réussi : maîtriser la chorégraphie. On se souvient tous du clip de Justin Timberlake "Can't stop the feeling". On se souviendra tous des" King de la Noche". Merci Qui ? Merci M. Pokora. Comme c'est la première de "Plan C", Camille Combal a voulu faire une truc de grand : se lancer dans la chanson. Mais pas n'importe quelle chanson. Créer le tube de l'été. Mais impossible de lancer un tube de l'été sans un clip de dingue. M. Pokora a accepté de l'aider à imaginer une chorégraphie. Le Plan : Lancer le tube de l'été. Convaincre un expert de la danse. Créer une chorégraphie. Tourner un clip.