Blind test d’anthologie avec Anggun, Alessandra Sublet et Jarry

Camille Combal vous embarque dans de nouvelles aventures. Dans cet extrait, l’animateur retrouve les enquêteurs de Mask Singer (Anggun, Alessandra Sublet et Jarry) pour un blind test dans les rues de Paris. Au programme, The Black Eyed Peas, Céline Dion, K. Maro ou encore Gims et Vianney. Mais tous les coups sont permis quand il s’agit de marquer des points supplémentaires à ce jeu… Extrait de l’émission Plan C du vendredi 21 février 2020. Plan C est de retour le vendredi 21 février 2020 à 23h30 sur TF1.