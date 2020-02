Plan C - Blind test d’anthologie avec Anggun, Alessandra Sublet et Jarry

Camille Combal vous embarque dans de nouvelles aventures. Dans cet extrait, l’animateur retrouve les enquêteurs de Mask Singer (Anggun, Alessandra Sublet et Jarry) pour un blind test dans les rues de Paris. Les règles sont claires ! Pour marquer le point, il faut donner le nom de l’artiste ou du groupe. Alessandra Sublet se démarque rapidement des autres, ce qui a le don d’agacer Jarry. Au programme, The Black Eyed Peas, Céline Dion, K. Maro ou encore Gims et Vianney. Quel enquêteur marquera le plus de points ? Et lequel devra donner son téléphone aux autres pour qu’ils appellent l’un de ses contacts ? Si vous avez aimé le premier numéro de Plan C ? Vous allez adorer le deuxième. Extrait de l’émission Plan C du vendredi 21 février 2020.