Camille Combal et Malik Bentalha tombent sur les cou*lles de Sonic en pleine forêt !

Camille Combal vous embarque dans de nouvelles aventures. Dans cet extrait, Camille Combal et Malik Bentalha s’apprêtent à camper en pleine forêt. L’animateur et l’humoriste sont à la recherche du lieu idéal pour construire une cabane pour la nuit. Après une longue marche et des « trouvailles » improbables, Malik Bentalha décide de se cacher… mais la mission est compliquée quand on porte une doudoune rose fluo. Extrait de l’émission Plan C du vendredi 21 février 2020. Plan C est de retour le vendredi 21 février 2020 à 23h30 sur TF1.