Plan C - Camille Combal + Malik Bentalha = la survie pour les nuls

Camille Combal vous embarque dans de nouvelles aventures. Dans cet extrait, Camille Combal et Malik Bentalha s’apprêtent à camper en pleine forêt. L’animateur et l’humoriste sont accompagnés de David, un professionnel de la survie. L’expert leur donne les trois règles à suivre pour survivre en milieu hostile : construire un abris, trouver de l’eau et faire du feu. Mais avec ces deux trublions rien ne se passe jamais comme prévu… Camille Combal et Malik Bentalha parviendront-ils à survivre ? Et surtout arriveront-ils à visionner leur DVD de MacGyver sans électricité ? Si vous avez aimé le premier numéro de Plan C ? Vous allez adorer le deuxième. Extrait de l’émission Plan C du vendredi 21 février 2020.