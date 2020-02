Plan C - Carpool Karaoké : Angèle dans le 4x4 de Camille Combal

Camille Combal vous embarque dans de nouvelles aventures. Dans cet extrait, Camille Combal convie Angèle pour un Carpool Karaoké. Après GIMS, au tour de la chanteuse belge de partir en virée avec l’animateur. Au programme, de la bonne musique et une révision du code de la route. Dans la playlist de ce Carpool Karaoké, les classiques d’Angèle comme « Flou », « Tout oublier » ou « Balance ton quoi », du Cascada et même du Richard Cocciante. La jeune interprète se confie sur ce qui l’énerve dans la vie… Les sandales, les nombrils et les crottes des yeux en prennent pour leur grade. Si vous avez aimé le premier numéro de Plan C ? Vous allez adorer le deuxième. Extrait de l’émission Plan C du vendredi 21 février 2020.