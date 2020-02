Plan C - Carpool Karaoké : Aya Nakamura dans le 4x4 de Camille Combal

Camille Combal vous embarque dans de nouvelles aventures. Dans cet extrait, Camille Combal convie Aya Nakamura pour un Carpool Karaoké. Après GIMS et Angèle, au tour de la rappeuse de partir en virée avec l’animateur. Dans la playlist de ce Carpool Karaoké, les classiques d'Aya Nakamura comme « La dot », « Pookie » ou « Djadja », des comptines pour enfants, et même du Christophe Maé. L’artiste déclare que beaucoup de personnes l’appellent « Djadja » dans la rue. Un surnom qu’Aya n’aime pas du tout ! Elle explique également qu’elle n’aime pas qu’on lui dose que ses textes ne veulent rien dire. Si vous avez aimé le premier numéro de Plan C ? Vous allez adorer le deuxième. Extrait de l’émission Plan C du vendredi 21 février 2020.