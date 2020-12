Plan C du 26 décembre 2020

Camille is back ! On prend pas les mêmes et on recommence ! Après vous avoir fait rire dans le premier numéro, Camille Combal est de retour dans Plan C 2, pour vous embarquer dans de nouvelles aventures. Et, pour ce 2ème opus, ils ont réuni un casting 5 étoiles : Jérôme Commandeur, Angèle, Kendji Girac, Malik Benthala, Mika, Alessandra Sublet, Jarry, Anggun, Aya Nakamura et une participation surprenante de Stéphane Bern ! Tous seront là pour passer une soirée hors du commun avec vous.