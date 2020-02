Plan C - Iris Mittenaere et Camille Combal en meneurs de revue

Camille Combal vous embarque dans de nouvelles aventures. Dans cet extrait, Iris Mittenaere aide Camille Combal à devenir la star d’un grand cabaret parisien. L’ancienne Miss Univers lui a réservé un entrainement intensif, afin d’être prêt pour le lever de rideau. Au programme, séance d’étirements avec Kamel Ouali, mise en beauté, accueil des spectateurs… Mais à quelques minutes de monter sur scène, l’animateur craque et appelle sa maman. Plus de peur que de mal car il parvient à monter sur scène et à se transcender face au public. Une nouvelle vocation vient-elle de naître ? Si vous avez aimé le premier numéro de Plan C ? Vous allez adorer le deuxième. Extrait de l’émission Plan C du vendredi 21 février 2020.