Plan C - Kendji Girac, invité surprise d’un goûter d’anniversaire

Camille Combal vous embarque dans de nouvelles aventures. Dans cet extrait, Camille Combal et Kendji Girac décident d’organiser un incroyable anniversaire à Lenny, 8 ans. Et ils s’occupent de tout : la décoration, la musique, les activités… Rien ne leur échappe ! Camille Combal et Kendji Girac forment deux équipes, les bleus et les rouges. Les chefs d’équipe et les enfants s’affrontent au cours de trois épreuves, un tour de montagnes russes, un tour de chaises volantes et une course en sac. Qui de l’animateur ou du chanteur mènera son équipe à la victoire ? Si vous avez aimé le premier numéro de Plan C ? Vous allez adorer le deuxième. Extrait de l’émission Plan C du vendredi 21 février 2020.

