Meurtre de Stéphane Bern: Camille Combal et Jérôme Commandeur enquêtent !

Camille Combal vous embarque dans de nouvelles aventures. Dans cet extrait, Camille Combal et Jérôme Commandeur enquêtent sur la disparition de Stéphane Bern. En effet, l’animateur et spécialiste des têtes couronnées a perdu la vie à son domicile, en plein loisir créatif. Celui-ci avait reçu une lettre anonyme qui laissait présager du pire. Au vu de la faute d’orthographe, les premiers soupçons fusent… Camille Combal et Jérôme Commandeur parviendront-ils à démasquer l’identité du tueur ? Rien n’est moins sûr ! Extrait de l’émission Plan C du vendredi 21 février 2020. Plan C est de retour le vendredi 21 février 2020 à 23h30 sur TF1.