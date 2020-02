Plan C - Mika et Camille Combal en guides touristiques

Camille Combal vous embarque dans de nouvelles aventures. Dans cet extrait, Camille Combal et Mika font visiter Paris à des touristes à bord d’un bateau-mouche. Vêtus d’une marinière et d’un béret, ils s’occupent de tout : l’accueil des passagers, les commentaires et même l’ambiance musicale. En effet, après une visite plus qu’approximative de la capitale, Mika propose un concert-privé dans la joie et la bonne humeur. Sur le bateau, impossible pour l’animateur et le chanteur de ne pas recréer la scène mythique de Titanic. Faites connaissance avec Rose Combal et Mika Dawson. Si vous avez aimé le premier numéro de Plan C ? Vous allez adorer le deuxième. Extrait de l’émission Plan C du vendredi 21 février 2020.

