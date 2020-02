Plan C - Qu’en est-il de l’affaire Stéphane Bern ? Camille Combal et Jérôme Commandeur enquêtent

Camille Combal vous embarque dans de nouvelles aventures. Dans cet extrait, Camille Combal et Jérôme Commandeur enquêtent sur la disparition de Stéphane Bern. En effet, une chose affreuse est arrivée ! On a retrouvé le corps du célèbre animateur, sans vie. Se sentant menacé, il a laissé des indices permettant d’identifier le coupable. Les enquêteurs de choc parviendront-ils à démasquer l’identité du tueur ? Et est-ce que toute la lumière sera faite sur ce meurtre ? Si vous avez aimé le premier numéro de Plan C ? Vous allez adorer le deuxième. Extrait de l’émission Plan C du vendredi 21 février 2020.