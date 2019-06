Sur la route : On sait pourquoi Julien Clerc a dit "Dindon" le soir de de la finale de The Voice

Un don certain ! ou le Dindon de la farce. A vous de choisir, la formaule qui vous amuse le plus. C'est ballot de perdre son pari. Julien Clerc, dernier du blind test, en a fait les frais. Il a eu un gage : dire "Dindon", le soir de la finale de The Voice... On comprend mieux aujourd'hui certaines tirades du nouveau coach. C'est l'heure pour Camille Combal de prendre la route. Et aujourd'hui, l'animateur a l'honneur de recevoir le célèvre jury de The Voice : Jenifer, Soprano et Julien Clerc. Une occasion pour lui de les tester sur un blindtest ! Extrait de l'émission du vendredi 14 jun 2019. Entouré d'invités, il vous offre un rendez-vous hors du commun, lors d'une soirée inédite et audacieuse : Ils sont champions du monde, triple disque de platine, recordmen du box-office... et tous ont accepté de passer une journée avec Camille Combal pour des rendez-vous tous plus inattendus et drôles les uns que les autres.