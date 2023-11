Magazines • Reportages

Partout dans le monde, les scientifiques sont à pied d'œuvre pour comprendre les mécanismes en cause dans la progression des désert et tentent d’imaginer des solutions. Avec 4 milliards d’hectares de surfaces menacées, la lutte contre la désertification est l’un des grands défis du XXIe siècle. Planète Sable nous entraîne dans les vastes déserts de Chine, de l’Atacama (Chili et Pérou), du Sahara, dans le désert de Victoria (Australie) ou de la mer d’Aral (Asie centrale), là où se déroule l’inégal combat des humains contre la réduction des terres fertiles. Cette série nous pousse à réfléchir sur comment scientifiques, citoyens et autorités s’engagent dans la lutte contre la désertification, l’un des plus grands défis du XXIe siècle.