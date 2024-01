Plus belle la vie, encore plus belle : le doc évènement

Documentaire • Comédie

Plus belle la vie, encore plus belle c'est le tout nouveau départ pour plusieurs comédiens phares de la série qui se retrouvent avec bonheur et ré endossent le rôle de leur vie. Le film plonge les spectateurs dans le quotidien de Laurent Kérusoré, Léa François, Anne Décis, David Baïot, Cécilia Hornus et bien d’autres sur les plateaux. Et leur planning est très chargé : instants de vie dans les loges, répétitions de dernière minute et enfin tournage des séquences, souvent dans l’ambiance joyeuse d’une colonie de vacances. Le ballet des comédiens de Plus belle la vie, encore plus belle , les mène des mythiques studios de la Belle de Mai à Marseille, aux plus beaux décors extérieurs qu’offre la région.