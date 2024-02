Plus belle la vie, encore plus belle : le doc évènement

Le 8 janvier 2024, marque le tout premier jour de la diffusion de la série "Plus belle la vie, encore plus belle". Ce jour-là, les téléspectateurs français découvrent enfin le programme dont ils attendaient avec impatience le retour, après plus d’un an absence sur le petit écran. Un tout nouveau départ pour plusieurs comédiens phares de la série qui se retrouvent avec bonheur et ré endossent le rôle de leur vie. Le film plongera les spectateurs dans le quotidien de Laurent Kérusoré, Léa François, Anne Décis, David Baïot, Cécilia Hornus et bien d’autres sur les plateaux. Et leur planning est très chargé : instants de vie dans les loges, répétitions de dernière minute et enfin tournage des séquences, souvent dans l’ambiance joyeuse d’une colonie de vacances. Le ballet des comédiens de "Plus belle la vie, encore plus belle" , les mène des mythiques studios de la Belle de Mai à Marseille, aux plus beaux décors extérieurs qu’offre la région. Notre équipe s’est également invitée chez plusieurs des comédiens, afin qu’ils nous racontent leur année passée loin des plateaux. L’occasion de découvrir leur préparation à la reprise d’un rythme effréné des tournages d’une série quotidienne. Une toute nouvelle logistique à mettre en place également pour les nouveaux visages de la série comme les jeunes comédiens Johanna Boyer ou Florian Abboud, dont nous découvrons les premiers essais et l’annonce de ce rôle qui devrait changer leur vie. Ils figurent parmi la dizaine de nouveaux acteurs qui rejoignent la grande famille Plus belle la vie, sous l’œil bienveillant des comédiens historiques de la série. A Marseille, c’est une fourmilière de 200 personnes qui travaillent tous les jours sur 10 000 mètres carrés de studios aux décors flambants neufs et montés en quelques mois seulement. Nouvel élément fort de "Plus belle la vie, encore plus belle", le film nous emmène à Allauch, petit village provençal à quelques kilomètres de Marseille, où s’installe la nouvelle place qui accueillera les mistraliens. De nouvelles fondations pour "Plus belle la vie, encore plus belle", qui entend tout de même conserver son ADN, celui d’une série en miroir de la société, où aucun sujet n’est tabou. Une équipe de scénaristes et dialoguistes décident tous les jours ceux qui seront portés sur le petit écran. Découvrez tous les secrets de fabrication et les coulisses des tournages du nouveau départ de cette série française culte.