Plus belle la vie

Série française • Drame

Au Mistral, au fil des affaires policières, suivez le quotidien des habitants du quartier. Leurs joies et tracas, les histoires d'amours et d'amitiés, les trahisons et les coups bas... Revivez les moments forts du Mistral. La mort de Roland, le casse du Crédit Provençal, le mariage de Thomas et Gabriel ou encore l'Affaire Pavel, sans limites en streaming, sur TF1+