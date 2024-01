Plus belle la vie, encore plus belle - Happy new year ! Les comédiens ont pensé à vous

Bonne année ! Tous les comédiens de la série quotidiennes s'unissent pour vous souhaiter le meilleur en 2024. Et quelle année ! Dans une semaine tout pile, Plus belle la vie, encore plus belle fait son grand retour. Le 8 janvier à 13h40 sur TF1, ne manquez pas le premier épisode. On est si impatients !