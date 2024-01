Plus belle la vie, encore plus belle - Le making of du shooting photo

C'est l'heure du grand shooting ! Tous les comédiens, anciens comme nouveaux, sont ravis de se retrouver à l'occasion de cette séance photo. Ils ont sorti leur plus beau sourire pour l'occasion ! Découvrez le making of du shooting photo des comédiens de Plus belle la vie, encore plus belle. Le 8 janvier à 13h40 sur TF1, ne manquez pas le premier épisode. On est si impatients !