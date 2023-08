Nouveau départ pour "Plus Belle La Vie", le feuilleton quotidien iconique

Le Groupe TF1 et Newen Studios sont très heureux d'annoncer le retour du feuilleton pionnier "Plus belle la vie" sur l'antenne de TF1 et sa plateforme de streaming MyTF1, début 2024.

Ce nouveau feuilleton, atelier de formation géant, permettra d’accélérer l’émergence de très nombreux talents et notamment des auteurs, à l'image de Demain nous appartient et Ici tout commence. Stéphanie Brémond, Directrice Générale adjointe Feuilletons et séries longues de Newen

France, a confié la production de Plus belle la vie à Clémentine Planchon et la direction de collection à une autrice historique de la série, Mariem Hamidat. L’écriture de la série va commencer dès cet été et le tournage mi-octobre. Une équipe de scénaristes est mobilisée pour relever le défi en intégrant tous les ingrédients qui en ont fait le succès : l’ancrage dans la société à travers la vie d'un quartier marseillais, des histoires romanesques, faisant écho à l’actualité. Le tournage aura lieu à Marseille dans les studios emblématiques de la Belle de Mai, ainsi qu'en région marseillaise.

La participation de nombreux acteurs emblématiques de la série est confirmée, notamment celle de Marwan Berreni (Abdel Fedala), Sylvie Flepp (Mirta Torrès), Léa François (Barbara Evenot), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Cécilia Hornus (Blanche Marci), Laurent Kérusoré (Thomas Marci) ...

Depuis deux décennies, Plus belle la vie est une marque forte, une des rares à être profondément intergénérationnelle. La notoriété (66% toutes cibles confondues) et la fidélité du public (5 millions de téléspectateurs chaque semaine et 3 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux) sont exceptionnelles. Un Français sur trois a déjà regardé Plus belle la vie. La série a été le miroir de la société française : toutes les grandes thématiques qui traversent l’époque y ont été abordées. Plus belle la vie a souvent été précurseur, évoquant avant l’heure des enjeux multiples : l’écologie, la prévention du cancer du sein, le mouvement ”Me Too”, la prise en charge du handicap, la GPA, le viol conjugal, la transidentité ou encore le mariage homosexuel.

Le Mistral va rouvrir ses portes

Plus belle la vie a aussi été le révélateur de nombreux talents avec des comédiens choisis pour tenir les premiers rôles dans des fictions françaises (Dounia Coesens, Laetitia Milot, Fabienne Carat, Léa François...), au cinéma (David Baïot, Pauline Bression...), au théâtre (Eléonore Sarrazin, Rebecca Hampton, David Ban...) ou encore des séries proposées sur des plateformes (Florian Lesieur, Simon Ehrlacher, Manon Bresch...). Cette renaissance de Plus belle la vie conforte Newen Studios dans son expertise incontournable sur les séries quotidiennes et illustre sa capacité à faire revivre des marques emblématiques. Avec ses séries (Demain Nous Appartient, Ici Tout Commence et à présent Plus belle la vie), le groupe est l’acteur de référence sur ce marché si particulier dans l’univers audiovisuel. Toutes séries quotidiennes confondues, ce sont ainsi près de 10 millions de téléspectateurs et d’internautes qui sont réunis chaque jour, un record de fidélisation.

Pour Ara Aprikian, Directeur Général Adjoint contenus du Groupe TF1 : « Plus Belle la vie" est une marque fantastique, qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie éditoriale et d'accélération digitale du Groupe TF1. Nous sommes très heureux de donner vie à une nouvelle version de ce

feuilleton, pionnier à plusieurs titres, en nous appuyant sur le savoir-faire inégalé de Newen Studios en matière de fiction quotidienne. Nous avons à cœur de répondre aux attentes des fans qui réclament depuis plusieurs mois le retour de leur feuilleton préféré, et d'accueillir un nouveau public autour de nouvelles intrigues. » Pour Romain Bessi, Président de Newen Studios : « Toutes les équipes de Newen Studios sont très heureuses que Plus belle la vie puisse renaître. C’est un programme unique, voire essentiel, et nous ne pouvions accepter l’idée qu’il puisse s’arrêter durablement. Nous sommes reconnaissants envers le service public d’avoir permis son existence, et nous remercions le Groupe TF1 pour sa renaissance. Nos équipes sont pleinement engagées pour faire rêver les nombreux fans si attachés à Plus belle la vie et prêtes à conquérir de nouveaux publics. »