Plus Belle la Vie, encore plus belle : la série de tous les records !

Véritable phénomène, la série Plus belle la vie, encore plus belle enregistre des chiffres qui la placent au sommet de nombreux records.

Une véritable fourmilière

Tous les jours, ce sont 130 personnes qui sont mobilisées pour faire vivre la série. Sans compter les 361 comédiens, les 580 figurants et un effectif de 500 techniciens. "Plus belle la vie, encore plus belle" se révèle une véritable fourmilière d'activités, avec plus de 2 600 personnes déployées à la construction des décors. 930m² de décors ont été façonnés, dont des lieux emblématiques tels que le Commissariat (250 m²), le Bar du Mistral (240 m²), le Cabinet médical (100 m²) et la Résidence des jeunes actifs (340m²).

Une véritable influence sur la société

L'impact de Plus Belle la Vie, encore plus belle, ne se mesure pas seulement en termes de production, mais également par son influence sociétale. La série a réussi à marquer les français de manière significative, avec 50% des séquences tournées en extérieur, capturant ainsi des facettes authentiques du quotidien.

Une longévité exceptionnelle

Au fil de ses 18 ans d'existence, la série a réalisé l'exploit de tourner pas moins de 5 000 épisodes. Cette longévité a conduit à ce que 36 millions de personnes aient visionné au moins un épisode de la série en France, tandis que 2/3 de la population française reconnaissent la série comme une référence du paysage audiovisuel. L'impact de la série se manifeste dans la vie quotidienne des Français, puisque plus de 100 000 visiteurs affluent chaque année à Marseille, attirés par les lieux emblématiques de la série.

+de 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ont également été un vecteur majeur de la popularité de la série, avec plus de 3 millions d'abonnés, et une audience cumulée de 220 millions de vues sur Facebook entre septembre 2020 et août 2021.