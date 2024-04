Avant-première - Plus belle la vie, encore plus belle du jeudi 2 mai 2024 - Episode 84

Barbara a l’impression de trahir Thomas alors que celui-ci est de plus en plus désespéré et isolé. Dépitée, Jennifer a honte de son message, mais elle n’est pas au bout de ses surprises. De son côté, Morgane est récompensée pour ses efforts.