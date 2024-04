Avant-première - Plus belle la vie, encore plus belle du jeudi 25 avril 2024 - Episode 79

Aya et Killian se rapprochent suite aux événements de la veille, mais cela risque d’avoir des conséquences dramatiques. Au commissariat, Patrick prend Morgane au mot et la met face à ses responsabilités. Samuel croise Jennifer et tente de se racheter…