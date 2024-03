Avant-première - Plus belle la vie, encore plus belle du lundi 1 avril 2024 - Episode 61

Une trouvaille faite par les policiers relance l’enquête et mène à une interpellation. A la résidence, Mirta est victime d’un poisson d’Avril et s’allie à Steve pour riposter. De son côté, Eric cherche à se racheter pour ne pas impacter les projets d’Ariane et Zoé.