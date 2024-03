Avant-première - Plus belle la vie, encore plus belle du mardi 12 mars 2024 - Episode 47

Les policiers se rapprochent de plus en plus et suivent une piste qui semble solide. Apolline déchante à la découverte de son premier job étudiant. Pendant ce temps, à la résidence, Aya mène l’enquête sur le crush d’Ophélie.