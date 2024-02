Avant-première - Plus belle la vie, encore plus belle du mardi 13 février 2024 - Episode 27

Perturbée par la proximité d’Ariane avec Lucie, Zoé sabote sa mission. La police reçoit une alerte d’Interpol au sujet d’un vol imminent. Un cours de booty shake rassemble les habitants du quartier. Aya et Killian préparent le Nouvel An au bar et semblent se rapprocher l’un de l’autre.