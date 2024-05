Avant-première - Plus belle la vie, encore plus belle du mardi 21 mai 2024 - Episode 97

En parallèle des policiers, Thomas et Djawad se démènent pour éviter le pire. Chez les Boher, la situation est électrique entre Lucie et son père tandis qu’au pavillon, Luna et Blanche commencent l’action de leur association, en venant en aide à une jeune femme.