Avant-première - Plus belle la vie, encore plus belle du mardi 27 février 2024 - Episode 37

Babeth et Léa s’inquiètent pour Patrick. Luna et Maxime se rapprochent tant bien que mal. Ariane prend des risques pour protéger sa fille. L'amitié entre Aya et Ophélie rencontre un obstacle inattendu.