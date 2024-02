Avant-première - Plus belle la vie, encore plus belle du mercredi 14 février 2024 - Episode 28

Zoé passe à la vitesse supérieure après s’être fait réprimander par Louis et avant que l’étau des policiers se resserre. C’est la Saint-Valentin au Mistral, l’occasion pour Samuel et Jennifer de se rapprocher, mais aussi pour Jules et Morgane.