Avant-première - Plus belle la vie, encore plus belle du mercredi 17 avril 2024 - Episode 73

Les policiers sont sous pression et doivent rapidement trouver des éléments concrets. Apolline est démasquée par Barbara et leur alliance est mise à l’épreuve. L’ambiance est électrique entre Aya et Killian, qui ont passé la nuit à discuter et semblent de plus en plus intimes...